Ankara Büyükşehir Belediyesinden ODTÜ'ye

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eymir Gölü ve çevresindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimine ortak protokol teklifinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş imzasıyla yapılan teklifte, Ankaralıların yoğun olarak kullandıkları Eymir Gölü'nden daha iyi şartlarda faydalanabilmeleri için ODTÜ tarafından hazırlanacak projenin yapılacak ortak protokol ile bedelsiz olarak üstlenileceği belirtildi.

ODTÜ yönetimine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Üniversitenize ait Eymir Gölü, binlerce Ankaralı tarafından kullanılmaktadır. Ancak bisiklet kullanımı, araç kullanımı, yolların bozukluğu, tuvalet ihtiyacı gibi birtakım eksiklikler bulunduğu görülmektedir.

Sayın Rektörlüğünüzce uygun bulunacak ve hazırlanacak bir projeyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, 'Hiçbir karşılık beklemeksizin' ortak bir protokol ile üstlenmek istiyoruz."