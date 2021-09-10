Ankara Çubuk'ta orman yangını - Son Dakika

Başkentin Çubuk ilçesindeki ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Çubuk ilçesinde bağlı Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve Çubuk Belediyesi ekiplerince karadan araçlarla ve havadan helikopterlerle müdahale edildi. Yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Jandarma ve polis ekiplerince ise çevre güvenliği sağlanmış durumda.

"Yangına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir"

Meydana gelen yangınla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün öğleden sonra Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmak üzeredir" ifadelerine yer verildi.

"Nereden çıktı nasıl çıktı biz de bilmiyoruz"

Olaya tanık olan çevre sakinlerinden Vedat Kayabaşı, "Saat 1 buçuk sıralarında muhtarımız telefon etti yangın var diye. Yangın büyümüş. Muhtara beraber yangın bölgesine gittik. Gelen itfaiye ekiplerine yolu tarif ettik. Yangın büyüdüğünden dolayı telaşlandık. Gelen yetkililere yolları gösterdik. Helikopterler geldi müdahale etti yangına. Nereden çıktı nasıl çıktı biz de bilmiyoruz. Üzüldük, böyle bir yerde ilk defa büyük bir yangın çıktı. Herkes yardımcı oluyor sağ olsunlar. Yangın tamamen söndürülmek üzere" diye konuştu. - ANKARA