Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilmiş 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilmiş 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:27 Kaynak: İHA
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