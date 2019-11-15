Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç... - Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilmiş 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:27 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilmiş 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz "ABD, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyecek" Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar Üç genç kız dans ederek girdikleri siteyi soydular