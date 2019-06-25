Son Dakika Haberleri: Ankara'da 2 doktor FETÖ'den tutuklandı
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Ankara'da 2 doktor FETÖ'den tutuklandı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'da 2 doktor FETÖ'den tutuklandı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan sağlık çalışanı 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren zanlılardan 3'ü tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden S.Ö. ve A.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişilerin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde doktor olarak görev yaptıkları öğrenildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:10 Kaynak: AA
Başsavcı, Ankara, Güncel
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