Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem

28.10.2020 05:49
Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. - ANKARA

Deprem, Ankara, Çubuk, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor Meteoroloji'den 13 il için için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü
Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! Tarım arazilerini bölenlere hapis cezası var Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! Tarım arazilerini bölenlere hapis cezası var         
00:46
Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü         
23:25
Salgın nedeniyle Sakarya'daki tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatlar durduruldu Salgın nedeniyle Sakarya'daki tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatlar durduruldu         
21:49
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor         
20:58
Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar         
19:52
Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz         
17:36
Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın         
16:22
Manchester City'nin takımdan gönderdiği Jeremy Wisten, intihar etti Manchester City'nin takımdan gönderdiği Jeremy Wisten, intihar etti         
15:12
Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor         
14:31
Kocasına mesaj atan Özlem Parlu'nun üzerine yürüyen Selin Ciğerci'ye hapis istemiyle dava açıldı Kocasına mesaj atan Özlem Parlu'nun üzerine yürüyen Selin Ciğerci'ye hapis istemiyle dava açıldı         
14:24
ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, ABD'li eski kaleci Tim Howard'ın segilisi Segura, "Sadece saçımı gösteriyorum" deyip üstsüz poz paylaştı         
13:55
Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu         
11:57
Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik         
10:09
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor         
10:03
Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü         
09:20
Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay'a özel doktor! Evine kadar gelip muayene etti Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay'a özel doktor! Evine kadar gelip muayene etti         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 05:59:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei