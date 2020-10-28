Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem
28.10.2020 05:49
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. - ANKARA
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