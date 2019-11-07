Son Dakika Haberleri: Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası iddianamesi kabul edildi
Son Dakika Güncel Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası iddianamesi kabul edildi

Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası iddianamesi kabul edildi

7 saat önce

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazası iddianamesi kabul edildi, System.String[]

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Ankara'da 13 Aralık 2018'de Ankara- Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak, 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ŞÜPHELİLERİN 15'ER YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, tren teşkil memuru Osman Y., hareket memuru Sinan Y., trafik kontrolörü Emin Ercan E., YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir O., TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanı Mükerrem A., TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Recep K., TCDD 8. Bölge Müdürü Duran Y., TCDD 8. Bölge Müdürlüğünde Trafik Servis Müdürü Ünal S., TCDD 8. Bölge Müdürlüğünde Trafik Servis Müdür Yardımcısı Ergün T. ve TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna A.'nın "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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