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Çıkan tartışmada ağabeyini silahla öldüren şahıs banyoya geçip intihar etti - Son Dakika

Çıkan tartışmada ağabeyini silahla öldüren şahıs banyoya geçip intihar etti

Son Güncelleme: 26.10.2023 22:51

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir tartışma sonucunda ağabeyini silahla vuran Ahmet Yusuf A., daha sonra aynı silahla intihar etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir ağabey, kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kardeş intihar etti. Silahın kayıtlı olduğu belirlendi.

AĞABEYİNE ATEŞ ETTİKTEN SONRA KENDİNİ VURDU

Alınan bilgiye göre, Osman Temiz Mahallesi'nde bir sitedeki evde, Ahmet Yusuf A. ile ağabeyi Mehmet Kürşat A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Yusuf A, ağabeyi Mehmet Kürşat A'ya silahla ateş ettikten sonra evin banyosunda kendisini vurdu.

KARDEŞLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve gelen kardeşlerin annesi S.A. ile komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

"BİRBİRLERİYLE UZUN ZAMANDIR KÜSTÜLER"

Anne S.A'nın ise hayatını kaybeden kardeşlerin uzun zamandır birbirleriyle küs olduklarını, ikamete geldiğinde oğlu Mehmet Kürşat A'yı mutfakta bulduklarını ve ardından yardıma gelen komşularıyla kilitli olan kapıyı kırarak girdikleri banyoda da diğer oğlu Ahmet Yusuf A'yı gördüklerini beyan ettiği öğrenildi. Bu arada olayda kullanılan silahın Ahmet Yusuf A'ya kayıtlı bulundurma ruhsatlı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Ahmet Yusuf, Çankaya, İntihar, Ankara, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çıkan tartışmada ağabeyini silahla öldüren şahıs banyoya geçip intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çıkan tartışmada ağabeyini silahla öldüren şahıs banyoya geçip intihar etti - Son Dakika
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