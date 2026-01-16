Ankara'da 'Bal Tuzağı' Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Ankara'da 'Bal Tuzağı' Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

16.01.2026 08:21
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 19 zanlı, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da sosyal medya üzerinden kurulan "bal tuzağı" yöntemiyle erkekleri dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "figür operasyonu" düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları erkekleri belirlenen eğlence mekanlarına davet ettikleri, burada mağdurlara fahiş tutarlarda hesap çıkarıldığı belirlendi.

Hesaplara itiraz eden mağdurların tehdit edildiği ve darbedildiği, paraların ise nakit, POS cihazı ya da banka transferi yoluyla tahsil edildiği tespit edildi. Şüphelilerin bir günde ortalama 5-6 kişiyi mağdur ettiği öğrenildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık sistemini organize ettiği belirlenen mekan sahibi ile çalışanlarının da aralarında bulunduğu, çok sayıda benzer olaya karıştığı tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Güvenlik, Güncel, Ankara, Medya, Suç, Son Dakika

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
