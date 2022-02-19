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Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

19.02.2022 01:10

Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs Ankara'da yakalandı.

Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

ANKARA - Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatı olan yabancı uyruklu 2 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların geçmiş yıllarda DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulundukları belirtildi.

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Çatışma, Ankara, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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