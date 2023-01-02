Ankara'da ekmeğe zam! Yeni tarife 10 ocaktan itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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Ankara'da ekmeğe zam! Yeni tarife 10 ocaktan itibaren geçerli olacak

02.01.2023 21:34

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Ankara'da 200 gram ekmeğin 5 TL olduğunu açıkladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da "Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu" ifadelerini kullandı. Zamlı fiyat, 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Ankara'da 200 gram ekmeğin 5 Türk lirası olduğunu duyurdu. Ankara'da ekmeğin fiyatının yüzde 25 zamlanması anlamına gelen yeni fiyat, 10 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

BİR AÇIKLAMA DA FIRINCILAR FEDERASYONU'NDAN GELDİ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, ekmek zammı hakkında konuştu.

"EKMEK 5 TL OLDU"

Balcı konuyla ilgili"Türkiye'de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu" dedi.

Kaynak: ANKA
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Türkiye, Ankara, Tekel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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