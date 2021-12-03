Ankara'da engelli sanatçı ve sporcular hünerlerini sergiledi - Son Dakika

ANKARA Şehir Hastanesi'nde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinliğinde bedensel engelli sanatçılar ve sporcular hünerlerini sergiledi. Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, Fizik Tedavi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, tedavi gören engelli hastalar, ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol, paravolley takımları oyuncuları katıldı. Programda bedensel engelli müzisyenler ile sanatçılar konser verirken sporcular da hünerlerini sergiledi. Programda engelli bireylerin toplumdaki yerine yönelik paneller yapıldı.

'NÜFÜSUMUZUN YÜZDE 14'ÜNÜ ENGELLİ BİREYLER OLUŞTURUYOR'

Fizik Tedavi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, dünyada yaklaşık 1 milyar engelli birey olduğunu söyleyerek, "Bizim nüfusumuzun yaklaşık yüzde 14'ünü engelli vatandaşlarımız oluşturuyor. Bizim fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerimizdeki temel amacımız engelleri azaltmak ve engelleri ortadan kaldırmak. Engelli vatandaşlarımızın mümkün olduğunca toplumsal hayata dönmesini sağlamak. Bununla ilgili örnekleri ortaya koymaya çalıştık" dedi.

'KAFANIZA KOYDUĞUNUZ HER ŞEYİ BAŞARIYORSUNUZ'

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, engelli vatandaşların azmini örnek göstererek, "Biz engeller olduğu zaman pes mi ediyoruz, yoksa bunların üstesinden gelmeye mi çalışıyoruz? Aslında bunu bizim engelli olmayan vatandaşlarımız açısından bakınca nicelerini biliyoruz ki karşısına çıktığı ilk engelde hemen idealleri ve hayallerinden vazgeçtiğini görüyoruz. Bunlara ben de bazen dahil oluyorum. Sizler de, hiçbir engeli tanımadan kafanıza koyduğunuz her şeyi bunun peşine gidince başarıldığını görüyoruz. Bu bize çok güzel bir ders oluyor" diye konuştu.