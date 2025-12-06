Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
06.12.2025 05:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Çevreyolu'nda bir otomobil tırın arkasına girdi, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken kaza sonrası aracı gören vatandaşlar büyük şok yaşadı.

Etimesgut'taTIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

LÜKS ARAÇ TIRA ARKADAN ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki 06 KLS 68 Mercedes marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan 17 ZC 171 kupa plakalı tıra arkadan çarptı.

Ankara'da bir otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

300 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi. Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.C. ise ağır yaralandı.

Ankara'da bir otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

ARACIN HALİNİ GÖRENLER DONDU KALDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Aracın hurdaya dönen halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da bir otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’ye gelen dilekçelere bakın Tatil olmasını istedikleri ay ilginç TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
“Emeklilik kalksın“ diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan "Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
Dünyadaki milyarderlerin serveti dudak uçuklatmaya devam ediyor Dünyadaki milyarderlerin serveti dudak uçuklatmaya devam ediyor
Babası öldü, annesi terk etti, amcası kümese attı Adnan için gereken yapıldı Babası öldü, annesi terk etti, amcası kümese attı! Adnan için gereken yapıldı
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor Tarih de belli Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli
Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat’a yol göründü Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü
Öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Tarık Mengüç rapçi oğlu Baran’ı asker eğlencesiyle uğurladı Tarık Mengüç rapçi oğlu Baran'ı asker eğlencesiyle uğurladı
Yalan makinesine giren Doumbia’nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

08:26
77 yaşındaki adam eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
77 yaşındaki adam eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Türkiye’nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
08:01
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama Mert Hakan’dan ilk açıklama geldi
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
07:19
Tarihi soygunda yeni şüphe Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım’ı seçti
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?
23:12
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
22:04
Galatasaray, Samsunspor’un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi
Galatasaray, Samsunspor'un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi
22:03
A Milli Takımımızın Dünya Kupası’na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu
21:23
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!
21:09
Türkiye korkusu İsrail Meclisi’ne taşındı Batı’ya “Durdurun“ diye yalvardı
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
19:03
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis’e sunuldu İmplant tedavisi ücretsiz oluyor
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 08:44:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.