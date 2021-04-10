Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı - Son Dakika

Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı

10.04.2021 14:15
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı, System.String[]

ANKARA'da, yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanı ve çevresindeki 20 bina çökme riskine karşı tahliye edildi.

ANKARA'da, yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanı ve çevresindeki 20 bina çökme riskine karşı tahliye edildi. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından Açelya Apartmanının kontrollü yıkımına başlandı.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan arsada apartman inşaatı için temel kazısı yapılmaya başlandı. Dün saat 15.00 sıralarında kepçe ile kazı çalışması devam ederken, kazı alanının bitişiğinde 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı'ndan çatırtı sesleri duyuldu. Ardından da apartmanının zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluşmaya başladı. Binada oturanlar kendilerini dışarıya attı.

BİNALAR BOŞALTILDIİhbar üzerine gelen AFAD, polis ve itfaiye ekipleri binada ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın temelinde kayma meydana geldiği ve çökme riski bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın çevresinde bulunan 20 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerini boşaltan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlardan bazıları geceyi komşu ve akrabalarının yanında geçirirken, kalacak yeri olmayanlar Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yönlendirildi. Çökme tehlikesi bulunan bina ile boşaltılan diğer binaların bulunduğu bölge güvenlik şeridi ile kapatıldı. BİNA YIKILMAYINCA, KONTROLLÜ YIKIM BAŞLADIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, akşam çökme riski bulunan binada inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Soylu, vatandaşlarla konuşarak, mağdur edilmeyeceklerini söyledi. Gece yapılan incelemeler sonunda binanın kendiliğinden yıkılması beklendi. Ancak gece boyunca çatırtı seslerinin gelmeye devam ettiği bina yıkılmadı. AFAD ve belediye ekipleri, günün aydınlanması ile birlikte binada yeniden inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Vasip Şahin ile birlikte öğle saatlerinde tekrar gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından binanın kontrollü şekilde yıkılması kararlaştırıldı. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından iş makinesi ile 8 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı.SOYLU: KONTROLLÜ YIKILACAKBasın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, binanın kontrollü şekilde yıkılacağını belirterek, "Çevredeki binalara hasar verip vermeyeceği; bina tıraşlanırken, makaslanırken ne kadar dayanıklılık göstereceğine bağlı. Teknik arkadaşlar, genel müdürlerimiz, AFAD başkanımız buradaydı, Çankaya Belediyesinin yöneticileri de buradaydı. Birlikte değerlendirmeyle bir karar alındı" diye konuştu.YAVAŞ VE TAŞDELEN DE İNCELEME YAPTIBu sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Açelya Apartmanına gelerek inceleme yaptı. Bazı vatandaşlar Yavaş'a geç geldiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Başkan Yavaş'ın, ekiplerin alanda olduğunu söylemesi üzerine bir kişi, "Sizi bekliyoruz başkanım sizi. Siz geleceksiniz" ifadesini kullandı. Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen de binada inceleme yaptı. 'İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET DEDİ'Geceyi yakınlarının yanında ve misafirhanelerde geçiren ev sahipleri de gelerek çalışmaları izledi. Yıkımına başlanan binada oturanlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Bina sakinlerinden Turan Evli, inşaatı yapan müteahhit ile arasında geçen diyaloğu anlatarak, "Benim burada mağduriyetimi kim giderecek, ben burada yılların birikiminin yıkılmasını bekliyorum. Geldim müteahhide 'Kardeşim yapma. Bakın bu kepçe çalışırken bizim bina önden ayrılıyor' dedim. 'İstediğin yere şikayet et, belediyenin bana verdiği ruhsat var, proje var. Ben bunu uyguluyorum' dedi. Nerede, senin yapı denetimin nerede, kimse yok. Belediyeden kim var, kimse yok. 1 tane kepçe, 2 tane kamyon, 1 müteahhit burada çalışıyor. Bir Allah'ın kulu da burada yok. 'Bu binada oturulamaz' diyorlar. Bina yoldan 50 santimetre ayrılmış" dedi.'KAZMAYA DEVAM EDİN DEDİLER'Müteahhit ile konuştuktan sonra kazı alanının fotoğraflarını çekip belediyeyi aradığını anlatan Turan Evli, "Belediyeden geldiler; ama 'siz kazmaya devam edin, önleminizi alın, perde betonu çekin' dediler. Daha hala böyle ifade verdiler. Saat 17.30 veya 18.00'de ancak bitti kepçenin çalışması. Ondan beridir de binamızı seyrediyoruz. Ne ortada yetkili arkadaş var ne müteahhit var, kimseyi de bulamıyoruz" diye konuştu. MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


- Ankara
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı
Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı

Çankaya, Ankara, Mektep, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı - Son Dakika


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