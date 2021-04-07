Ankara'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde toplam 27 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Gölbaşı, Güdül, Polatlı, Çankaya, Etimesgut, Haymana, Keçiören, Nallıhan ilçelerinde bulunan 27 jeotermal kaynak arama sahası 20-21 Nisan tarihlerinde açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Toplam 8 saha için 50 bin lira muhammen bedel ve 5 bin lira geçici teminat bedeli belirlendi. Kalan 19 saha için muhammen bedel 20 bin lira ve geçici teminat bedeli ise 2 bin lira olarak açıklandı.

Ayrıca, Iğdır İli Aralık Belediye Başkanlığının yine Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mülkiyeti Aralık Belediyesine ait taşınmaz üzerine 10 yıl süreli gelir paylaşım modeliyle güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı ile kurulumu işi ve santral işletim işi, 9 Nisan günü saat 10.00'da ihale edilecek.

Muhammen bedeli 5 milyon 109 bin 43 lira 33 kuruş olan işin geçici teminat bedeli ise 511 bin 914 lira 33 kuruş olarak belirlendi.