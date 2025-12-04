İki kardeşin öldüğü kazada kamyon şoföründen tepki çeken savunma: Kör noktada kaldılar - Son Dakika
İki kardeşin öldüğü kazada kamyon şoföründen tepki çeken savunma: Kör noktada kaldılar

04.12.2025 19:49
Ankara'da iki kardeşin ölümüne neden olan hafriyat kamyonu kazasıyla ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı. Tutuklu şoför Murat Üneş'in mahkemede "Yayalar kör noktadaydı" diyerek kendini savunması tepki çekti. Ailelerin adalet arayışı sürerken, sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'da kamyonun çarpması sonucu Semra Çevik (74) ile Anıl Gülçür (66) adlı 2 kardeşin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili açılan davada tutuklu yargılanan şoför Murat Üneş, "Yayalar kör noktada kaldılar. Aynalarımı kontrol ettim ancak göremedim" diye savunma yaptı. Üneş'in bu savunması tepki çekti.

Kaza, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkete ait şantiye alanı önünde park halindeyken hareket eden Murat Üneş yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Semra Çevik ve Anıl Gülçür'e çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Murat Üneş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Sanık Üneş hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bir şeyi,n Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Üneş, hayatını kaybedenlerden Anıl Gülçür'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı.

"BİR ŞEYİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİMİ FARK ETTİM"

Mahkeme başkanı savunması için sanık Üneş'e söz verdi. Üneş, ölenlere rahmet dilediğini ifade ederek, "Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm. Olay günü inşaata hafriyat almak için geldim. İnşaat sahasının oradaki aracın çıkmasını bekliyordum. Başka bir kamyon arkama geldi. Yol tek yöndü, araç gelince yol kapandı. Trafiği açmak adına ben aracı ileri almaya karar verdim. Araç ile hareket ettim. Bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark ettim, araçtan inip bakınca ölenleri gördüm. Daha öncesinde yayaları görmedim. Yayalar kör noktada kaldılar. Aynalarımı kontrol ettim ancak göremedim. Bir şeylerin üzerinden geçtiğimi hissettiğim an hemen durdum, aşağı indim, ölenleri gördüm. Ben bakamadım. Hafriyat almaya geldiğimiz inşaat sahasından çıkan su yola verilmektedir, bu nedenle yayaların geçmesi engellenmektedir. Ben araca binmeden önce olay yerini kontrol ederim. Yolu açmak amacıyla ileri almak istemiştim. Kör nokta konusunda yardımcı olan olmadı. Kişileri fark edemedim, benim bir kusurum yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

"TEYZEM ÖLMEDEN ÖNCE 'BİLEREK ÇARPTI' DEDİ"

Hayatını kaybeden Gülçür'ün kızı Beste Kaplan, "Annem, teyzemle markete gideceklerini söylemişti sabah. Sonra kardeşim telefon açtı bana, 'Galiba annemiz ölmüş' dedi. Olay yerine gittiğimde tanınacak halde değildi. Teyzem, vefat etmeden önce hastanede 'Bilerek çarptı bize' dedi. Dört teker geçti üzerlerinden. Ben bunun bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"ORDAN GEÇMEK ZORUNDA OLDUKLARINI SÖYLEDİ"

Gülçür'ün oğlu Uğur Arman da olay günü evde olduğunu söyleyerek, "Babamla konuşurken annemin trafik kazası geçirdiğini söylediler. 'Yaşıyor mu?' diye sordum, cevap gelmedi. Onun üzerine olay yerine gittik. Annemin yüzü tanınmayacak haldeydi. Teyzemi sorduk, Gazi Hastanesi'ne kaldırıldığını söylediler. Akşam acil serviste şoförün bilerek çarptığını söyledi. Teyzem, şantiye alanının geçmekte oldukları yeri kapattığını ve o yüzden oradan geçmek zorunda kaldıklarını söyledi. Annemi sordu; ben de annemin ölmüş olduğunu söyleyemedim. Şikayetçiyim" diye konuştu.

'DÖRT TEKER ÖLENLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİ'

Olay yerinde bulunan tanık B.Ş.'ye de söz verildi. B.Ş., sanıkla aynı işi yaptıklarını belirterek, "Olay anında ben de oradaydım. Ölenler aracın kör noktasındaydı. Sanık çok yavaş hareket ettirmişti, şahıslara çarptığını gördüm. Yaklaşık 6-7 metre hareket ettikten sonra durdu. İndikten sonra çarptığını gördü. Sanığın kullandığı aracın sağ arkasında arka arkaya ve yan yana olmak üzere dört teker vardı. Bu dört teker ölenlerin üzerinden geçti. Trafiğe çıkış yapıldığı için bir kılavuzun yardımcı olması gerekiyordu ama o anda yoktu. Kaza olduktan sonra sanık şoka girdi. Ambulansı ben aradım" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İfadelerin ardından mahkeme heyeti sanık Murat Üneş'in tutukluluk halinin devamına ve olay yeri keşfi yapılmasına karar vererek duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

Kaynak: DHA

