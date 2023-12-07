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Ankara'da köprülü kavşak projesi iptal edildi, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da köprülü kavşak projesi iptal edildi, bir kişi hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi projesi, açılan dava sonucu iptal edildi. Projenin iptal edilmesinden bir gün sonra aynı bölgede yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki muhtarlar projenin iptaline tepki göstererek, köprülü kavşak projesinin hayata geçirilmesini istediklerini belirtti.

Ankara\'da köprülü kavşak projesi iptal edildi, bir kişi hayatını kaybetti
07.12.2023 - 12:38,
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ANKARA çevre yolunda Eryaman semtine giriş-çıkış yapılabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce (ABB) planlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi projesi, açılan dava sonucu iptal edildi. Bölgedeki 3 mahallenin muhtarının basın açıklaması yaparak iptal kararına tepki göstermesinden bir gün sonra aynı bölgede yolun karşısına geçmek isteyen Gamze Gürel (28), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara çevre yolunun Etimesgut ilçesi mevkiinde, Eryaman semtine giriş-çıkış yapılabilmesi için ABB tarafından planlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi projesinin iptali için, Şehir Plancıları Odası yargıya başvurdu. Ankara 11'inci İdare Mahkemesi, dava konusu plan değişikliği işleminde birçok eksik bulunduğu, donatı alanlarının bütüncüllüğünü bozduğu, Göksu kavşağına yakın bir mesafede kavşak oluşturması nedeniyle trafik güvenliğini zedeleyebileceği gerekçesiyle iptal kararı verdi.

BELEDİYE TABELA ASTI

ABB de projenin planlandığı yere, 'Bu noktada yapılacak köprü ile Eryaman bölgesine giriş çıkışın yol güzergahına ait imar planları, Şehir Plancıları Odası tarafından açılan dava sonucu iptal edilmiştir. Yayaların karşıya geçiş için Göksupark girişi yonca kavşak bölgesini kullanmaları önemle rica olunur' yazılı tabela astı. Bölgedeki 3 mahallenin muhtarı, tabelanın önünde basın açıklaması yaparak, projenin iptal edilmesine tepki gösterdi. Göksu Mahallesi Muhtarı Aytaç Fatih Aydoğan, Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, Şeyh Şamil Mahallesi Muhtarı Mustafa Cemaloğlu'nun yaptığı açıklamadan 1 gün sonra aynı bölgede yolun karşısına geçmek isteyen Gamze Gürel, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sekreter olarak çalıştığı iş yerine giderken araç çarpan Gürel, memleketi Şereflikoçhisar ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'ARTIK CANLAR GİTMESİN'

Göksu Mahallesi Muhtarı Aytaç Fatih Aydoğan, projenin iptal gerekçesinin 600 metre ilerideki kavşak gösterildiğini belirterek, "Ancak bölgedeki nüfus eskiye göre 8-10 kat arttı. Biz aslında 3 mahalle muhtarı olarak basın açıklamamızı yaptık. Ama ne yazık ki bir gün sonra bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Böyle kazaların olmamasını diliyoruz. Amacımız buraya köprülü kavşak projesini hayata geçirmek. Daha önce ABB tarafından gündeme alınmış; ama ne yazık ki Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı alınıp iptal edilmişti. Artık Eryaman, eski Eryaman değil. Geçmişte yapılan yollar, planlamalar 30-35 bin kişiye göre yapılmış. Şu anda başta Göksu Mahallesi olmak üzere Eryaman'da 350 bin kişi ikamet etmektedir. Araç trafiği yoğun, köprülü kavşaklarımız kaldırmıyor. Bir an önce köprülü kavşak projesini hayata geçirmemiz gerekiyor ki insanlar karşıya rahat geçebilmesi gerekiyor. Şu anda karşıya geçemiyorsunuz. Daha önce de burada bir kaza gerçekleşti; ölümlü kazalar, yaralanmalı kazalar oldu. Artık canlar gitmesin. Evet, arabası olmayan bir vatandaş işine gidecek, karşıya geçmesi lazım otobüse binmesi lazım ama görüyorsunuz geçemiyor. Ama bir köprülü kavşak olduğu zaman en azından vatandaş evine rahat bir şekilde aracıyla gidebilir" dedi.

'BAŞKA EVLATLAR ÖLMESİN'

Kazada hayatını kaybeden Gamze Gürel'in babası Abbas Gürel de kavşak ve yaya geçidi projesinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Abbas Gürel, "Belki de bu köprülü kavşak yapılsaydı benim kızım şu an hayatta olacaktı. Bu projenin bir an önce yapılmasını, orada yaya geçidi olmasını istiyorum. Benim kızım öldü, başka evlatlar ölmesin. Biz hukuki olarak hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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