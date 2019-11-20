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Ankara'da kumar baskını: 18 gözaltı

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir eve yapılan kumar baskınında 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kumar baskını: 18 gözaltı, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir eve yapılan kumar baskınında 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Zafer Mahalllesi Uzunkaldırım Sokak'ta bulunan bir binanın 3. katında kumar oynatıldığını tespit etti. Ekiplerin gece yarısı baskın düzenlediği evin kapısı çilingir ile açılarak girildi. Yapılan baskında ekipler, içeride kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişiyi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne götürülen 18 kişiden 17'si hakkında idari para cezası uygulanırken, yer sağlayan 1 kişi ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor.

(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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