Son Dakika Haberleri: Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4)

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4)

1 saat önce

5 İŞÇİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDIYangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçinin cesedi binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4), System.String[]
5 İŞÇİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçinin cesedi binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'ndeki Siteler'de faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu binadan çıkartıldı. Cesetler, cenaze araçlarıyla kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışmaları sürüyor.

Fatih POYRAZ-Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

Ankara, İşçi, Suriye, Adli Tıp Kurumu, Güncel
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