Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4)
1 saat önce
5 İŞÇİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDIYangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçinin cesedi binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
5 İŞÇİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Yangında hayatını kaybeden Suriye
uyruklu 5 işçinin cesedi binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Ankara
'nın Altındağ
ilçesine bağlı Ulubey
Mahallesi'ndeki Siteler'de faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu binadan çıkartıldı. Cesetler, cenaze araçlarıyla kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İtfaiye
ve olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışmaları sürüyor. Fatih
POYRAZ-Arda ERDOĞAN/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:53 Kaynak: DHA
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