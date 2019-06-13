Son Dakika Haberleri: Ankara'da nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak
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Ankara'da nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak

1 saat önce

ANKARA Valiliği'nce hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle nüfus müdürlüklerinin açık olacağı duyuruldu.

Ankara'da nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak, System.String[]
ANKARA Valiliği'nce hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle nüfus müdürlüklerinin açık olacağı duyuruldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, cumartesi ve pazar günleri YKS olduğu, bu nedenle nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtilerek, "Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere yanında, 'Sınava Giriş Belgesi' ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri Cumartesi günü 07.00-17.00 ve Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:34 Kaynak: DHA
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