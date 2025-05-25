Ankara'da Öğrenci Sanat Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Öğrenci Sanat Sergisi

25.05.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kent Konseyi, Neslice Art Atölyesi'nin eserlerini 'Çark ve Salıncak' sergisinde sundu.

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK), Neslice Art Sanat Atölyesi öğrencilerinin hayal gücüyle sanata dönüştürdüğü eserleri, "Çark ve Salıncak" adlı sergi ile Başkentlilerle buluşturdu. Sergide; düşünen, üreten, geliştiren bir denge alanı kurmak amaçlandı.

AKK Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu, Neslice Art Sanat Atölyesi iş birliği ile anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Neslice Art Sanat Atölyesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Çark ve Salıncak" adlı sergide; yağlı boya resimler, geri dönüşüm temelli sanat üretimleri, enstalasyon figürleri, animasyonlar, dijital tasarım çalışmaları Başkentli sanatseverlerle buluştu.

Minik öğrencilerin hazırladığı eserler; doğa, sanayi, zaman, üretim, denge teması altında toplandı ve sergiyle düşünen, üreten, geliştiren bir denge alanı kurmak amaçlandı.

Ankara Kent Konseyi Binası'nda gerçekleştirilen sergiye CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, ABB Meclis II. Başkan Vekili Emre Doğan, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başta olmak üzere AKK Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu üyeleri, öğrenciler ile velileri ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

"Sanatla üreten beyinler bizler için çok önemli"

CHP Ankara Milletvekili Yaman, "Ankara Kent Konseyi, Ankara'nın sanattan eğitime tüm değerlerini birleştiren, konunun uzmanlarıyla halkı bir araya getirerek önemli işlere imza atan bir yapı. Sorgulayan beyinler, sanatla üreten beyinler bizler için çok değerli ve geleceğimiz için çok önemli. Bugün bu sergide, pırıl pırıl çocuklarımızın ürettiği eserleri ben de keyifle izleyeceğim" diye konuştu.

"Çevresini tanıyan, yaşadığı kenti bilen çocuklar yetiştirmek yerel yöneticilerin de görevi"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın minik öğrencilere gönderdiği selamı ileterek konuşmasına başlayan ABB Meclis II. Başkan Vekili Emre Doğan, "Çevresini tanıyan, yaşadığı kenti bilen çocukları yetiştirmek, eğitimcilerin görevi olduğu kadar, yerel yöneticilerin de görevi. Biz de çocuklarımızın üretmeyi bilmesini, etrafı ve yaşadığı çevreyi tanımasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları da Ankara Kent Konseyi aracılığıyla yapmak bizlere mutluluk ve onur veriyor. Bu sebeple çocuklarımızı sanata yönlendirerek sanatla, üretimi birleştiren çalışmalar yapan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şunları söyledi:

Üretimin olduğu yerde eğitim gelişir, ön yargılar azalır"

"Sanayi, üretim ve sanatın bir araya geldiği burada; gelecek kuşakların sanatın gücüyle kreatif sektörleri ayağa kaldıracağı, işsizliği yok edeceği, üretimin ve sanayinin olduğu kentlerde kamplaşmayı azaltacağı bir hikayenin, sanatla güçlendirilmiş portresini göreceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki üretimin olduğu yerde eğitim gelişir, ön yargılar azalır. Sanatın olduğu yerde sevgisizlik azalır, sevgi artar. Sanat ilhamdır, tedavidir. Çocuklarımızı sanatın ışığında; üretimle, sanayiyle, teknolojiyle buluşturmanın Ankara Kent Konseyi'nin kuruluşuna uygun bir eylem olduğuna inanıyorum."

"Bu seyirde hepimiz kaptan olarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Her fabrika bir kaledir" sözü ile konuşmasına başlayan AKK Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu Sözcüsü Mehmet Yalçındere, "Sanat atölyesi ve sanayi iş birliği ile geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bu seyirde hepimiz kaptan olarak, Ankaralılarla birlikte yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Yolculuğumuz başarılarla dolu, Cumhuriyet'imiz sonsuz olsun" dedi.

Sergiye öğrencilerinin eserleri ile katkı sunan Neslice Art Sanat Atölyesi öğretmeni Neslihan Akkaya, "Farklı disiplinleri aynı çatı altında buluşturarak sanayi ve sanat arasında bir diyalog alanı yaratmaya çalıştık. Bu süreçte, Ankara Kent Konseyi Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu ile kurduğumuz iş birliği, hem üretim alanlarında sanatın mümkün olduğunu gösterdi hem de ortak aklın ne kadar güçlü sonuçlar doğurabileceğini kanıtladı" diye konuştu.

Akkaya, Çark ve Salıncak Sergisi'ni de şu sözlerle anlattı:

"Çark ve Salıncak Sergisi, yalnızca bir sanat değil, dönüşümün ve yaratıcı düşüncenin bir araya geldiği anlamlı bir buluşmadır. Çark üretimi, döngüyü, sistemi temsil ederken; salıncak ise çocukluğu, hafifliği, duyguları, hayal gücünü temsil eder. Çark dönerken zaman ilerler, üretim sürer; salıncak sallanırken çocuk düşler kurar, dünyayı yeniden şekillendirir. Bu sergi, çark ve salıncak arasında salınan, düşünen, üreten bir denge alanı kurmayı amaçlamıştır."

Sergide çalışmaları yer alan miniklere, AKK Sanayi ve Üretim Çalışma Grubu tarafından sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Kültür, Eğitim, Sanat, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Öğrenci Sanat Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı

14:21
Gazeteci Sinan Burhan’ndan bomba kulis: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
Gazeteci Sinan Burhan'ndan bomba kulis: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
13:55
DEM Partili Bakırhan’dan Mehmet Uçum’a “siyasi tutsak“ tepkisi
DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a "siyasi tutsak" tepkisi
13:43
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
10:05
5 bin tonluk savaş gemisi Kim’in gözleri önünde düştü
5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü
10:22
Yunan basını faturayı Ergin Ataman’a kesti
Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti
10:19
Balık yerine angus kıyıya vurdu
Balık yerine angus kıyıya vurdu
10:16
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 14:35:41. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Öğrenci Sanat Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.