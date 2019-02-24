Ankara'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı
25 dakika önce
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.
ANKARA'nın Yenimahalle
ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever
Caddesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın karşısındaki kavşakta meydana geldi. 98. Cadde'de giden Fukan E. yönetimindeki 34 KN 3950 plakalı otomobil, Şehit Cem Ersever Caddesi'nde Ulus
yönüne giden Oktay A.'nın kullandığı 06 EE 206 plakalı otomobille iki caddenin birleşiminde çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, otomobillerde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis
ekipleri, tek şeridi araç geçişine kapanan kavşakta önlem aldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:01 Kaynak: DHA
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