Ankara'da Polis Memuru Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

Ankara'da aracını götürdüğü muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından fenalaşan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde, 2 Şubat'ta muayene istasyonuna aracını götüren polis memuru Melih Okan Keskin (44) ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda darbedildiği öne sürülen Keskin, olaydan birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Keskin, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Vefat eden polis memuru için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Keskin'in cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keskin'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumundaki otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.