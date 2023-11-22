Ankara\'da restoranda silahlı saldırı: Yaralanan çete üyesi serbest bırakıldı

Ankara'da bir restoranda uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden birinin "Ayhan Bora Kaplan" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan çete üyesi olduğu iddia edildi. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MASADA OTURAN GRUBA ATEŞ ETTİLER

Olay, 20 Kasım sabahı saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir grup, masada oturan diğer gruba tabancalarla ateş etti.

YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından saldırgan grup uzaklaşırken, bir şahıs geri dönüp tekrar ateş etti ve kaçtı. Restoranda bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AYHAN BORA KAPLAN OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Restoranda yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralılardan birinin suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan S.S. olduğu ileri sürüldü.