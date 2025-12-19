Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde 1 Ekim 2023'te saat 09.30 sıralarında 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile müdürlüğün giriş kapısı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuştu. Araçtan inen teröristlerden biri kendini patlatırken, diğeri etkisiz hale getirilmiş, saldırıda 2 polis memuru yaralanmıştı.

Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, bir gün önce Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri belirlenmişti. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde evli 1 çocuk babası veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürüp, şehit ederek, gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları tespit edilmişti.

TERÖRİSTLER SINIRI PARAMOTOR İLE GEÇMİŞ

Yaşanan olaydan yaklaşık 7 ay sonra Tomarza ilçesi İmamkulu Mahallesi'ndeki dağda mantar arayan vatandaşlar, çalıların arasında paramotor bulmuştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmiş, olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Parçalara ayrılmış olan paramotor, incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

DÖNEMİN JANDARMA KOMUTANINA DAVA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında, 112 Çağrı Merkezi'ne gelen bir otomobile ateş açılması olayının savcılığa bildirilmediği, olay yeri inceleme yapmayıp, gerekli tedbirleri almadıkları, aracın PTS kaydını girmemeleri nedeniyle söz konusu aracın bulunmasına yönelik gerekli araştırmanın yapılmamasına sebebiyet verdikleri iddialarıyla 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık dönemin Kayseri İl Jandarma Komutanı Y.Y. söz konusu suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "Ben söz konusu olaya ilişkin sadece tecrübe aktarımı ve idari hükümleri almakla yükümlüyüm. Vereceğiniz karara da saygılıyım. En kısa sürede karar vermeniz durumunda diğer davalardaki mağduriyetim giderilmiş olacaktır" dedi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GİTTİ

Aralarında polis memuru ve jandarma personelinin de olduğu 8 kişinin tanık olarak dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Y.Y.'nin hukuki sorumluluğun olup olmadığının tespiti için davanın uzman polis ve jandarmanın olduğu bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi sonrası Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi talimatlı olarak dosyayı inceleyerek bilirkişi görevlendirdi. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi'nde görevli bir ceza hukukçusu, emekli emniyet amiri ve emekli kıdemli albaydan oluşan bilirkişi heyeti, dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkındaki raporunu tamamladı.

Raporda, sanığın astları olan isimleri geçen personelin olay günü görev başında olduğunun görüldüğüne vurgu yapılarak, "Sanığın görev, yetki ve sorumluluğunu düzenleyen mevzuat incelendiğinde bu düzenlemelere göre sanığın bazı işlemleri ancak kendisine yapılan bildirimler üzerine yerine getirebileceği anlaşılmaktadır. İnceleme konusu olayda, sanığa bildirim yapmakla sorumlu personel tarafından söz konusu durumla ilgili bildirim yapılmadığı, bu nedenle sanığın harekete geçmesini gerektirecek durumdan haberdar olmadığı, mevcut koşullar altında görev tanımı kapsamında yerine getirmesi gereken işlemleri elindeki bilgiler çerçevesinde yerine getirdiği görülmektedir" denildi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık dönemin Kayseri İl Jandarma Komutanı Y.Y. ile avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı sanığın 2 farklı suçtan da suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini istedi. Adalete güvendiğini söyleyen sanık Y.Y. ise son sözünde, "Adaletli ve vicdan sahibi Türk hakimlerine güveniyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Y.Y.'nin 'görevi kötüye kullanma' ve 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından ayrı ayrı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.