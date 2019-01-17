Son Dakika Haberleri: Ankara'da Seyir Halindeki Özel Halk Otobüsü Alev Aldı

Ankara'da Seyir Halindeki Özel Halk Otobüsü Alev Aldı

1 saat önce

Ankara'da Sincan-Kızılay hattında sefer yapan özel halk otobüsü, motor kısmından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da Seyir Halindeki Özel Halk Otobüsü Alev Aldı, System.String[]
Ankara'da Sincan- Kızılay hattında sefer yapan özel halk otobüsü, motor kısmından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sedat S. idaresindeki 06 BS 6110 plakalı özel halk otobüsü, Etimesgut ilçesi Sanayi Bulvarı'nda Kızılay istikametine seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü Sedat S, yolcuları araçtan indirdi.

Sürücü yangın söndürme tüpüyle yangına müdahalede bulunurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Kızılay, Ankara, Güncel
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