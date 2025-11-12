Ankara'da Taklit Köfte Üretimi - Son Dakika
12.11.2025 19:10
Yenimahalle'de hijyenik olmayan koşullarda 63 ton taklit köfte üretimi yapıldığı tespit edildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenimahalle'de bir işletmede taklit ve tağşişli ürünlerle hijyenik olmayan koşullarda köfte üretimi yapıldığı, 63 bin 795 kilogram ürünün ele geçirildiği bildirildi.

HAZIR KÖFTE ÜRETİMİNDE KULLANIYORLARDI

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, bugün Yenimahalle'nin İvedik OSB Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, taklit veya tağşiş yapılan hayvansal deri ve kemik parçalarının hazır köfte üretiminde kullanıldığı, üretim ve depolamanın hijyenik olmayan koşullarda yapıldığı tespit edildi.

60 TONDAN FAZLA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemede; son tüketim tarihi geçmiş ürünler, 29 bin 135 kilogram üretime uygun olmayan hammadde, 34 bin 660 kilogram uygunsuz hammaddeden üretilmiş nihai ürün olmak üzere toplam 63 bin 795 kilogram ürün ele geçirildi.

Valilik açıklamasında, olayla ilgili 3 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 186'ncı maddesi uyarınca "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda satmak, tedarik etmek ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İnternet üzerinden taklit ve tağşişli ürün satışı yaptığı belirlenen işletmenin mühürlenerek faaliyetine son verildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Valiliği, Güncel, Son Dakika

