Bu kapsamda 5 ilde başlatılan operasyonlarda 10 FETÖ şüphelisi ile 7 DEAŞ şüphelisinin gözaltına alındığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce diğer zanlıların yakalanması için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock 'u kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 12'si öğretmen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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