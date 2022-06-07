Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı

07.06.2022 09:01

Şüphelilerin emniyete götürülmesi ve emniyetten çıkarılması ANKARA - Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve DEAŞ'a yönelik soruşturmalarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyete götürülmesi ve emniyetten çıkarılması ANKARA - Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve DEAŞ'a yönelik soruşturmalarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 12'si öğretmen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Bu kapsamda 5 ilde başlatılan operasyonlarda 10 FETÖ şüphelisi ile 7 DEAŞ şüphelisinin gözaltına alındığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce diğer zanlıların yakalanması için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı
Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı
Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı
Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne Bylock operasyonu: 17 gözaltı kararı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne Bylock operasyonu: 17 gözaltı kararı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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