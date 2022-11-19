Mide bulandıran işkembeleri piyasaya süreceklerdi! Ankara'da ekiplerden işkembeciye baskın - Son Dakika
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Mide bulandıran işkembeleri piyasaya süreceklerdi! Ankara'da ekiplerden işkembeciye baskın

19.11.2022 19:32

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bozulmuş ve kurtlanmış işkembeleri piyasaya sürmeye hazırlanan işletmeye Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çubuk Belediyesi ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çubuk Belediyesi ekipleri, sosyal medyada yer alan uygunsuz işkembe görüntülerinin ardından söz konusu mezbahaneyi denetledi. Denetimde, veteriner hekimler ve gıda mühendisleri de yer aldı.

Bunları insanlara yedireceklermiş! Mide bulandıran işkembeciye ekiplerden baskın

İŞLETMEYE TUTANAK TUTULDU

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Albayrak, sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul ettiklerini ve hızlı bir şekilde işletmeyi denetlediklerini söyledi. İncelemelerde, görüntülerde yer alan işkembelerin tespit edilmediğini dile getiren Albayrak, "Görüntülerin 2 Ağustos'ta tutanakla imha edilen ürünlere ait olduğunu belirledik. İşletmede, görüntülerdeki gibi herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İncelememizde tespit ettiğimiz bazı eksiklerin de giderilmesi için işletmeye yönelik tutanak tuttuk." dedi.

Bunları insanlara yedireceklermiş! Mide bulandıran işkembeciye ekiplerden baskın

580 KİLOGRAM İŞKEMBE İMHA EDİLMİŞ

İşletme müdürü İdris Demirhan ise görüntülerde yer alan 580 kilogram işkembenin 2 Ağustos'ta veterinerler gözetiminde imha edildiğini belirtti. Demirhan, "2 Ağustos'ta yaşanan ve işletmemize girişinden birkaç saat sonra imha edilen ürünlerin görüntüsünün bugün yaşanmış gibi servis edilmesi ve çıkan haberler firmamızda derin bir üzüntüye sebep vermiştir. Ürünlerin imha edilmesinden önce kayda alınan video ile vatandaşlarımızda oluşturulan kaygı nedeniyle şirketimiz adına özür dileriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mide bulandıran işkembeleri piyasaya süreceklerdi! Ankara'da ekiplerden işkembeciye baskın - Son Dakika
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