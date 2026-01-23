Ankara'da Yarın Trafik Kapatmaları

Başkentte yarın düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da düzenlenecek etkinlik nedeniyle Uğur Mumcu Sokak'ın Koza ile Çayhane sokakları arasında kalan bölümünde araç trafiğine izin verilmeyecek.
