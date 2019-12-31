Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu yakalandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu yakalandı. - Son Dakika

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

6 saat önce

Ankara'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu yakalandı., System.String[]

Ankara'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Devam eden operasyonda bir yabancı uyruklu zanlı daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları, örgütün internet sitelerinden edindikleri infaz ve küçük çocuklara verilen silahlı eğitim görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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