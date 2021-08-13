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Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı - Son Dakika

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı

13.08.2021 10:05

Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın (18) babası Osman Yalçın, Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara karşı birlik çağrısında bulundu.

Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın (18) babası Osman Yalçın, Altındağ ilçesinde yaşanan olaylara karşı birlik çağrısında bulundu.

Yalçın, oğlunun vefatı nedeniyle evinin bulunduğu sokakta kurulan taziye çadırında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oğlunun vefatının ardından yaptığı açıklamaların bir basın kuruluşu tarafından çarpıtıldığını ifade eden Yalçın, "Bir şehit babası olarak kendime yediremedim. Ben yalan konuştuğum takdirde kaybettiğim gündür. Ben her zaman doğruların yanındayım. Benim devletim var olsun. Her döndüğümde devletim arkamdaydı." diye konuştu.

Yalçın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve emniyet güçleriyle kenetlendiklerini dile getirerek, "Benim bir Emirhan'ım değil, bin tane Emirhan'ım olsun, yine feda olsun. Benim Emirhan'ım, Türk malını korumak için şehit oldu. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için ben nasıl gururluyum biliyor musunuz? Helal olsun oğluma." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara birlik çağrısında bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Hep bir olmalıyız. Birlikten dirlik doğar. Devletimizi tutmalıyız, kaybetmemeliyiz. Devletimiz çok büyük. Devletimiz varsa biz varız. Her döndüğümde devletim arkamdaydı. Benim çocuğumu şehit gibi götürdüler. Böyle bir şey görülmüş değil. Bir Önder (Mahallesi) biliyordu benim oğlumun ismini, şimdi bütün dünya biliyor. Ne diyebilirim, yanlış konuşmuş da olabilirim. Acılı bir babayım ama ben gözümü açtığımda devletim hep yanımdaydı. Onlardan Allah razı olsun. Onların bini, bir milyar olsun. Allah'ım onlara zeval vermesin."

Emirhan Yalçın'ın dayısı Bekir Acıelma da yaşanan olaylara ilişkin, "Biz, 'Gidip Suriyelinin aracını parçalayın, öbürüne vurun istemiyoruz. Biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz.' dedik." ifadesini kullandı.

Olay

Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta 11 Ağustos Çarşamba günü iki grup arasında kavga çıkmış, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmıştı.

Yaralılardan Emirhan Yalçın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Altındağ'da bazı gösteri ve olaylar çıkmış, sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı ve olaylarda mala zarar verdiği belirlenen 76 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti vb. suçlardan kaydının bulunduğu açıklanmıştı.

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı
Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı
Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı
Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı
Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı
Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı
Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı
Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı
Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı

Vasip Şahin, Altındağ, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin babasından Altındağ'daki olaylara karşı birlik çağrısı - Son Dakika


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