Son Dakika Haberleri: Ankara'daki "ByLock" operasyonu
Son Dakika Güncel Ankara'daki 'ByLock' operasyonu

Ankara'daki "ByLock" operasyonu

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 94 şüpheliden 69'u yakalandı.

Ankara'daki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 94 şüpheliden 69'u yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 69 şüpheliyi gözaltına aldığı, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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