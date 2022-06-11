Ankara'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 vatandaş ise kayıp - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 vatandaş ise kayıp

11.06.2022 22:05

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde, 1 kişi yaşamını yitirirken 1 vatandaş için ise kayıp ihbarı yapıldı. Kayıp vatandaşın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu.

Ankara, öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağışa teslim oldu. Kentte birçok ev ve iş yerini su basarken göle dönen caddelerde araçlar metrelerce sürüklendi. Altındağ Karapürçek Mahallesi'ndeki Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı.

YİĞİT'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi. Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

KAYIP VATANDAŞIN ARACI BULUNDU

Hayatını kaybeden 1 vatandaşın ardından 1 kişi için de kayıp ihbarı yapıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kayıp ihbarı yapılan bir vatandaş için arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu. Çataklı, "Ankara Altındağ'daki Tatlar Mahallesi'nde bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor." açıklamasında bulundu.

Ankara'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 vatandaş ise kayıp

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kararan bulutlar nedeniyle kent bir süreliğine karanlığa büründü. Yağış sonrası suların yükselmesi üzerine bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Atakule ve etrafında bazı ağaçlar devrilirken, bu durum trafiği de olumsuz etkiledi. Dikmen, Keçiören, Etimesgut ve Balgat'ta da bazı ağaçlar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir binanın çatısı şiddetli rüzgarla önce karşı binaya çarptı, ardından yolda park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

Ankara'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 vatandaş ise kayıp

1 KİŞİ SÜRÜKLENEN ARACIN ALTINDA KALDI

Genelkurmay Kavşağındaki alt geçidin suyla dolması üzerine bu yol trafiğe kapatıldı. Kazım Karabekir Caddesi'nin bir bölümünde de trafik kesildi. Mamak'ta su baskını yaşanan caddede sürüklenen aracın altında bir kişi kaldı. Yaralanan vatandaş çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit, CHP'li genç siyasetçi çıktı Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit, CHP'li genç siyasetçi çıktı Kılıçdaroğlu: 'Ankara'da Yaşanan Felakette Sel Sularına Kapılarak Yaşamını Yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in Acısını... Kılıçdaroğlu: 'Ankara'da Yaşanan Felakette Sel Sularına Kapılarak Yaşamını Yitiren Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit'in Acısını...

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 vatandaş ise kayıp - Son Dakika


Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 22:21:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 vatandaş ise kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement