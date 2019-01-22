Ankara'dan Kısa Kısa

Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesindeki 4 yüzme havuzu yarıyıl tatilinde öğrencilerin ilk tercihi oldu.
Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamada, Hacı Sabancı
, Bülent Ecevit
, Turgut Özakman
ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzlarından bugüne kadar 230 bin kişinin faydalandığı bildirildi.
Ankaralıların yaz, kış uğrak yeri olan havuzlarda uzman personel vatandaşlara hizmet verdiği belirtilen açıklamada, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için uygun halde inşa edilen havuzlardan engellilerin de yararlanabildiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz sınırlarında vatandaşlarımızın sosyalleşmesi için sosyal donatıları her geçen gün arttırıyoruz. İlçemiz sınırlarında 4 havuzumuz vatandaşlarımıza hizmet veriyor." ifadelerini kullandı. Pursaklar
'da kadın kursiyerler sertifikalarını aldı Pursaklar Belediyesi Saray
Hanım Evindeki örgü, mefruşat, dikiş, ilk yardım ve diksiyon kurslarında eğitimlerini tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı.
Kurs dönemini başarıyla tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alan kursiyerler, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.