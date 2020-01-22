Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

Pursaklar Belediyesi'nce yarıyıl tatilindeki öğrencilere yönelik "Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi.

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Pursaklar Belediyesi'nce yarıyıl tatilindeki öğrencilere yönelik "Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler ve aileleri Pursaklar Yaşam Merkezi'ndeki sinemada filmleri izledi. Yarıyıl tatili boyunca çocukların saat 13: 00'de gençlerin ise 16: 00'da her gün filmleri ücretsiz şekilde izleyebileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, gençlere yönelik sosyal aktiviteler uyguladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel, sportif, ekonomik ve birçok alanda gelişim göstermesi kendisini yenilemesi ve daha sosyal bir yapıya kavuşması amacıyla inşallah uzun yıllar boyunca bu tarz projelerimiz hayat bulmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Yaşar'dan Ankaragücü'ne ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'i makamında ziyaret etti.

Yaşar, ziyarette yaptığı konuşmada, altyapı tesisi için başlatılan hafriyat çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Tesise merhum taraftarlardan Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz'ün ismini vereceklerini aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Doğduğum yer Afyonkarahisar olabilir ama ben Ankaralıyım. Çocuklarım burada doğdu, parayı burada kazandım. Tabi ki Afyon'u da unutmuyorum, orası da benim doğdum toprak ama ben Ankara'ya ve Yenimahalle'ye hizmet etmekle mükellefim. Milletvekilleri de öyle, seçildiği bölgeye hizmet etmekle görevli."

Yaşar, Ankaragücü'ne sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Mert de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. İşin açıkçası devraldığımız tablo ekonomisi kötü bir tablo. Bunu enkaz edebiyatı yapmak ya da geçmişi kötülemek için söylemiyorum. Yanlışlar bir günde olmuyor devam ederek bugüne kadar geliyor. Ankaragücü'nde de borçları olan diğer kulüplerde de durum böyle. Deniz bitmiş kara her taraftan görünüyor." ifadelerini kullandı.

Beypazarı'nda 41 kişi umreye uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Beypazarı ilçesinde 41 kişi umreye uğurlandı.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Fatih Camisi önündeki törende, Diyanet işleri Başkanlığı'nın bu yılın ilk Umre organizasyonunu Beypazarı'nda gerçekleştirdiğini söyledi.

Dua okunmasının ardından 41 kişi ve 2 din görevlisi Umre'ye uğurlandı.

Mamak boksta Ankara şampiyonu

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Boks Takımı, takım Ankara Boks Şampiyonasında birinci oldu.

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Boks Takımı, 19 Mayıs Şefik Tetik Boks Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 20 birincilik, 9 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek, takım halinde şampiyonluğu elde etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sporcuları tebrik ederek, "Spor kulübümüzde gençlerimiz profesyonelliğe giden yolda büyük bir özgüven kazanıyor. Takımımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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