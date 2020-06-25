Ankara Kalkınma Ajansından sosyal girişimcilik eğitimi - Son Dakika

Ankara Kalkınma Ajansından sosyal girişimcilik eğitimi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı 13 Gençlik Merkezi'nden katılımcılara yönelik sosyal girişimcilik eğitimi düzenlendi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı 13 Gençlik Merkezi'nden katılımcılara yönelik sosyal girişimcilik eğitimi düzenlendi. 25 Haziran Perşembe günü 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı, özellikle gençlik liderlerinden büyük ilgi gördü.

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Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Altındağ Gençlik Merkezi, Beypazarı Gençlik Merkezi, Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi, Çankaya Gençlik Merkezi, Gölbaşı Gençlik Merkezi, Keçiören Gençlik Merkezi, Pursaklar Gençlik Merkezi, Polatlı Gençlik Merkezi, Sincan Gençlik Merkezi, Şereflikoçhisar Gençlik Merkezi, Şehit Ümit Çoban Gençlik Merkezi, Ufuktepe Gençlik Merkezi ve Yenimahalle Gençlik Merkezi'nden gençlik liderlerinin katılım sağladığı eğitimde, Gençlik Merkezleri'nin gençleri sosyal girişimciliğe yönlendirebilmesi ve sosyal girişimci gençleri destekleyebilmesi amacıyla kapasite geliştirilmesi amaçlandı. Eğitimde sosyal girişimcilik ve sosyal ekonomiye ilişkin kavramlar incelenirken, 'Sosyal sorun nedir? Sosyal girişimciler sosyal sorunları nasıl çözerler?' gibi sorular da ele alındı. Sosyal girişim örnekleri, Ankara sosyal girişimcilik ekosistemi ve sosyal girişimlerin iş birliği yapabileceği kurumlar, sosyal girişimcilik iş modelleri, sosyal girişimcileri desteklemek için kullanılabilecek araçlar ve Ankara Kalkınma Ajansının sosyal girişimcilere destekleri konu başlıklarına da eğitimde yer verildi.


Katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ve eğitim konularına ilişkin görüşlerin karşılıklı olarak paylaşılmasının ardından eğitim sona erdi. Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki iş birliği faaliyetleri devam edecek. - ANKARA

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Kalkınma Ajansından sosyal girişimcilik eğitimi - Son Dakika

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