Ankara karamollaoğlu, türk-iş genel başkan atalay'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara karamollaoğlu, türk-iş genel başkan atalay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Ankara karamollaoğlu, türk-iş genel başkan atalay'ı ziyaret etti

6 saat önce

Karamollaoğlu, Türk-İş Genel Başkan Atalay'ı ziyaret ettiSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Karamollaoğlu, Türk-İş Genel Başkan Atalay'ı ziyaret etti

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Türk-İş Genel Merkezi'ne bugün gerçekleştirdiği ziyaret öncesi asgari ücreti değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Gelişmişler ülkelerin hiçbirinde asgari ücret açlık sınırında müzakere edilmiyor şu an. 'Karnını doyur' diyemezsiniz kimseye. Elbette bu bir günde olmaz. Ama belli bir süreç içerisinde adımlar atılabilmeli. Ona göre de bir ücret artışı ortaya konulmalı" dedi.

'HAYIRLI OLSUN ZİYARETİYDİ'

Karamollaoğlu, daha sonra Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk-İş'e dün gerçekleştirdiği ziyaretin hatırlatılması üzerine, "Hayırlı olsun ziyareti oldu. Kongreden sonra 'hayırlı olsuna' geldiler. Gündem de ne varsa onları görüştük" diye konuştu.

Karamollaoğlu ise, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri ile ilgili olarak, "Onlar gündeme geldi. Fakat ben o konuyu şu an hiç araştırmadım. Onun için o konuda bir yorumda bulunmayı doğru bulmuyorum. Bilmeden bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

Ankara karamollaoğlu, türk-iş genel başkan atalay'ı ziyaret etti

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:14 Kaynak: DHA
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