Ankara Kent Konseyi görüntü kirliliğini masaya yatırdı - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi görüntü kirliliğini masaya yatırdı

11.10.2020 12:29
Ankara Kent Konseyi görüntü kirliliğini masaya yatırdı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Ankara Kent Konseyi ile reklam sektörü temsilcileri, tabela ve totemlerin yol açtığı görüntü kirliliğini ele aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Ankara Kent Konseyi ile reklam sektörü temsilcileri, tabela ve totemlerin yol açtığı görüntü kirliliğini ele aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen toplantıda, başkentte uzun yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlardan biri olan reklam tabelaları ve totemlerin neden olduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler görüşüldü.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, başkentte görüntü kirliliğinin bertaraf edilmesi için tarafların bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının, muhatapları olan sektör temsilcileriyle bir araya gelmesinin, sorunların kalıcı çözümü için gösterdikleri iradeyi yansıttığını belirten Yılmaz, katılımcılık ve ortak akılın Ankara'ya çok iyi geleceğini kaydetti.

Ankara'da yaşanan görüntü kirliliğinde yanlış reklam, totem ve tabela uygulamalarının da etkisi olduğunu vurgulayan Yılmaz şunları ifade etti:

"İşletmeciler adeta birbirlerinin üzerine basarak binalara veya yol kenarlarına yerleştirdikleri tabela ve totemlerle kendi iş yerlerini elleriyle görünmez yapıyorlar. Çağın gerekliklerine uyarak ve teknolojik olanakları kullanarak hem ticaret erbabının daha mutlu olacağı hem de görüntü kirliliğinin yaşanmayacağı bir süreci hep beraber yönetebileceğimize inanıyorum."

"İş yerleri görünür hale getirilirken, şehre zarar veriliyor"

Toplantıda, sektör temsilcilerinin taleplerini dinleyerek not alan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, başkentte görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Yetkililer, işletmecilerin iş yerlerini daha görünür hale getirmek isterken, kentin kimliğine ve mimarisine zarar verdiğini ve görüntü kirliliğine neden oluduğunu kaydetti.

İdari ceza ve işlemlerin sorunu ortadan kaldırmadığının dile getirildiği toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni bir "Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliği" için çalışmalara başladığı vurgulandı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile sektör temsilcilerinden Ankara Reklamcılar Derneği (ARD) Başkanı Bora Hızal ve Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED) Başkan Yardımcısı Şahin Acar katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi görüntü kirliliğini masaya yatırdı - Son Dakika

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