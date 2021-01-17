Ankara Kent Konseyinden Türkiye Belediyeler Birliğine ziyaret - Son Dakika

Ankara Kent Konseyinden Türkiye Belediyeler Birliğine ziyaret

17.01.2021 07:51
Ankara Kent Konseyinden Türkiye Belediyeler Birliğine ziyaret, System.String[]

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve heyeti, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e farkındalık ziyaretinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve heyeti, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e farkındalık ziyaretinde bulundu.

Konseyden yapılan açıklamada, AKK Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin ve AKK Yürütme Kurulu Üyesi Süleyman Saba'nın hazır bulunduğu ziyarette, AKK'nin deneyiminin kentte oluşturduğu olumlu atmosfere dikkati çekilerek, kent konseylerinin yerel düzeyde ve merkezi idarede farkındalığın artırılması amacıyla güçlü bir diyalog ve iş birliği ortamının oluşturulmasında önemli konuma sahip olduğu vurgulandı.

Ziyarette, ortak eğitim programları, kent konseyleri sempozyumu düzenlenmesi, kent konseylerine ilişkin mevzuatın geliştirilmesi ve yerel yönetimlerde kent konseyine ilişkin farkındalık oluşturulması konularında ortak çalışmalar yapılması için görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

"Yerelin desteği ve ortaklaşması şarttır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Başkentte kent konseylerinin yakaladığı ivmenin Ankara'nın katılımcı kent konusunda tanınmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Türkiye'deki tüm kent konseylerinin sorunlarının ve potansiyelinin anlaşılması için de yeni bir fırsat oluşturduğunu ifade etti.

TBB'nin desteği ile yerel yönetimlerdeki farkındalığın arttırılmasındaki öneme dikkati çeken Yılmaz, "Katılımcılığın kentlerin yeni ve ayırt edici gücü olarak ortaya çıkması, kent kimliği ve kültürünün toplumun ortak ve birleştirici unsuru olarak inşa edilmesine vesile olacaktır. 83 milyonun geleceği için yerelin desteği ve ortaklaşması şarttır." ifadelerini kullandı.

AKK'nin kurulduğu günden bu yana benimsediği katılımcı demokrasi anlayışının, gönüllü katılımcılarla birlikte giderek büyüdüğünü belirten Yılmaz, "Kent konseyleri, katılımcı kent yönetimleri oluşturulmasının en güçlü destekçisidir. Başkentteki tüm kesimler bu süreçte ortak bir dil konuşur oldu. Hayal ettiğimiz birlik ve beraberliği pandemi dönemi olmasına rağmen çok kısa sürede yakaladık, dayanışmanın ilham verici örnekleriyle karşılaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl AKK'nin layık görüldüğü "Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği (IAF), Katılımcılık Etki Ödülü" hakkında değerlendirmelerde bulunan AKK Başkan Yardımcısı Şahin, ödülün, katılımcılık konusundaki uzmanlığın, yerel yönetimlerin bu konudaki farkındalığının önemine değinerek, kent konseylerinde ve yerel yönetimlerde katılımcılık kapasitesinin artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Ziyarette, alınan ödülün tüm Türkiye, yerel yönetimler ve kent konseyleri adına alındığı vurgulanarak TBB Başkanı Şahin'e de takdim edildi.

Öte yandan Fatma Şahin'in, TBB'nin yürüttüğü çalışmaların çok farklı alanlarda yerel yönetimlerin bilinç, farkındalık ve kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunduğunu, kent konseylerinin bu konudaki önemine istinaden TBB'nin her türlü açık desteğe hazır olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyinden Türkiye Belediyeler Birliğine ziyaret - Son Dakika


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