Ankara Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Ankara zabıtası gıda denetimlerini artırırken, her türlü şikayet ve talep için Başkent 153 hizmet vermeye devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. 19-23 Temmuz tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesinin hizmet birimleri, şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında 7/24 görevinin başında olacak. Bayram süresince vatandaşlar, talep ve şikayetlerini 7/24 ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturacak. Sahada sokak hayvanlarını besleme faaliyetini sürdürecek olan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca kurban kesim alanlarında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları ile hijyen mesaisi yapacak. Ücretsiz hasta nakil araçları ile

ambulans hizmeti de bayram boyunca kesintisiz devam edecek.

Vatandaşlar ALO 188 cenaze hizmetleri hattına 24 saat boyunca ulaşabilecek. Cenaze işlemleri, şehirlerarası nakil, il içi nakil, morg, gasilhane, defin ve diğer hizmetler Kurban Bayramı'nda da kesintisiz sürdürülecek. Merkez dahil ilçe ve mahalle mezarlıklarında bayram öncesi temizlik çalışmaları yapılırken, Mezarlıklar Daire Başkanlığı Türkiye'nin en büyük mezarlığı olan Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarlık içi ek servisler düzenleyecek. Arife günü ve bayram süresince zabıta ve emniyet birimleri de mezarlıklarda önlem alacak.

Kurban Bayramı sonuna kadar Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından günlük ortalama 85 araç ve 315 personel ile temizlik ve bakım-onarım çalışmaları kent genelinde 7/24 devam edecek. Merkez ve çevre ilçelerde yol bakım, onarım ve asfalt çalışmaları başta olmak üzere köprülü ve katlı kavşak ile yeni yol açım çalışmaları hız kesmeden sürdürülecek. Toplum sağlığı için açık olan zincir marketlerde ve gıda işletmelerinde hijyen kurallarına uygun davranılıp davranılmadığı konusunda denetimler sıklaştırılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da Kurban Bayramı süresince 7/24 görevinin başında olacak. Olası yangın ve kurtarma çalışmaları için 46 itfaiye istasyonunda 930 itfaiye personeli ile üç vardiya halinde 24/48 nöbet esasıyla kesintisiz olarak hizmet verecek olan Ankara itfaiyesi ekipleri müdahale için 175 araç ile sahada hazır bulunacak.

AŞTİ'de güvenlik ve pandemi önlemleri artırıldı

Yolcu trafiğinin yaşanacağı noktaların başında gelen Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) de güvenlik ve pandemi önlemleri artırıldı. Arife günü saat 17.00'ye kadar AŞTİ'de Halk Sağlığı Merkezinde Biontech aşı uygulaması devam edecek. Bayram süresince AŞTİ'de oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüslerin giriş ve çıkış denetimleri Otomasyon ve Hareket Planlama Birimi tarafından kesintisiz şekilde sağlanacak. Terminal Zabıta Müdürlüğü de denetimlerini artırırken, temizlik ve BUGSAŞ güvenlik ekipleri 24 saat vardiyalı olarak çalışacak. Vatandaşların terminalde devam eden tadilat çalışmasından etkilenmemesi için de gerekli tüm tedbirleri alan BUGSAŞ A.Ş., Kurban Bayramı'nda da yolculara hizmet vermeye devam edecek.

Toplu ulaşıma kurban bayramı düzenlemesi

Başkentliler, 20-23 Temmuz tarihleri arasında EGO otobüsleri, ANKARAY ve metroyu 06.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz kullanabilecek. Arife gününden itibaren EGO Genel Müdürlüğü Karşıyaka, Ortaköy, Sincan Cimşit mezarlıklarına ek seferler koyarken, 08.00-19.00 saatleri arasında ring seferleri de düzenleyecek. EGO ayrıca kurban satış alanları ve kesim yerlerine rahat ulaşım sağlanması için servis hizmeti de sağlayacak. Kurban Bayramı boyunca güncel otobüs hareket saatleri ile detaylı bilgilere EGO Genel Müdürlüğünün "www.ego.gov.tr" internet adresi ve EGO CEP'te uygulamasından ulaşılabilecek.

Halk Ekmek satış mağazaları Başkent Marketler ve ekmek büfeleri bayramın 1. günü kapalı

Halk Ekmek Genel Müdürlüğü de Kurban Bayramı için çalışma takvimini belirledi. Kurban Bayramı'nın 1. günü Başkent Marketler, Halk Ekmek Fabrikası satış mağazaları ile Halk Ekmek büfeleri kapalı olacak. Bayramın 2. gününden itibaren GİMAT, Batıkent, Mamak ve Etimesgut Başkent Market şubeleri hizmet vermeye devam edecek. Bayramın 3. günü itibarıyla da ASKİ, Gökkuşağı ve Mithatpaşa fabrika satış mağazaları ile Mesa Koru Başkent Büfe ve 417 Halk Ekmek Büfesi açık olacak. - ANKARA