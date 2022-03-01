Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
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Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

01.03.2022 09:36

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı Terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK-Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

ANKARA - Terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK- Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK-Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan ihraç üsteğmen NKC'nin kız kardeşleri SK ve EK' nın da PKK ve DHKP-C Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları, PKK ve DHKP-C adına gösteri yürüyüşleri düzenlemek ve silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu belirtildi.

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
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