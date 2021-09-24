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Son dakika haberi | Ankara merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Ankara merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

24.09.2021 12:57
Son dakika haberi | Ankara merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 23 şahsa yönelik Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 23 şahsa yönelik Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyette gösteren 23 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla tespit edilen şahıslardan 20'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Son dakika haberi | Ankara merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ankara merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Ankara merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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