Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyette gösteren 23 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla tespit edilen şahıslardan 20'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

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