Ankara Merkezli Fetö Operasyonu
59 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında Adana'da adliyede sevk edilen 15 zanlıdan biri tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında Adana
'da adliyede sevk edilen 15 zanlıdan biri tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma doğrultusunda 12 Şubat'ta Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince bir zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 17'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:42 Kaynak: AA
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