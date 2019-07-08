Ankara Motosiklet Festivali'nde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladı
1 saat önce
Ankara Motosiklet Festivali'nde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladıANKARA - Quick Sigorta 'nın son sürprizi Q Truck etkinlik programına başladı.
Ankara Motosiklet
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
Festivali'nde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta
ekibi yine büyük sempati topladı
ANKARA - Quick Sigorta 'nın son sürprizi Q Truck etkinlik programına başladı.
4 Temmuz Perşembe günü Ankara Motosiklet Kulüplerinin Çamlıdere
Aluç Dağı Milli Parkında düzenlediği Ankara Motosiklet Festivalinde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladı.
7 Temmuz tarihinde Kızılcahamam Cumhuriyet Meydanı
'na geçen Q Truck bir kaç gün burada kaldıktan sonra Eskişehir
'e hareket edecek.
Quick Sigorta'nın sigortacılığı tabana yaymak üzere gerçekleştirdiği çalışmaların yeni bir halkasını oluşturan Q Truck ilk kez geçen hafta İstanbul
klasik Otomobil Fuarında halkın karşısına çıkmıştı.
Çamlıdere ve Kızılcahamam da bulunduğu sürelerde belediye başkanlarıtarafından da ziyaret edilen Q Truck yaz boyunca izleyeceği rotayla ilgi odağı olmaya ve sürprizlerle sigortacılığı tanıtmaya devam edecek.
Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!
Melih Gökçek Mansur Yavaş'a seslendi: Benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür
Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor
Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor