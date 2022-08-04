Çubuk'ta muhtarlar Ankara Savaşı yüzey araştırma projesi hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Çubuk'ta muhtarlar Ankara Savaşı yüzey araştırma projesi hakkında bilgilendirildi

04.08.2022 18:38
Çubuk'ta muhtarlar Ankara Savaşı yüzey araştırma projesi hakkında bilgilendirildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarına Ankara Savaşı yüzey araştırma projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarına Ankara Savaşı yüzey araştırma projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Ankara Savaşı Araştırma ekibinden Arkeolog Prof. Dr. Bahattin Çelik, Arkeolog Doç. Dr. Yusuf Albayrak, Prof. Dr. Sıddık Çalık, ilçe daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Keleş, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı tarafından başlatılan Ankara Savaşı yüzey araştırma projesi hakkında mahalle muhtarlarına bilgi verildi.

Ankara Savaşının ilçe için önemli bir turizm potansiyel olduğunu vurgulayan Keleş, arkeolojik potansiyeli olan alanların ve kültür varlıklarının korunmasının önemine değindi.

Yurt dışında benzer savaşlara verilen önemi anlatan Keleş, "620 yıl önce burada Türk tarihi açısından çok önemli bir savaş gerçekleşmiştir. Bugüne kadar çok ciddi bir çalışma yapılmamış. Üniversitemiz bu konuyu sahiplendi ve biz de destek vereceğiz. Özellikle de sizlerin bu konuda, burada edindiğiniz bilgilerle mahalle sakinlerimize, komşularımıza bilgi vermenizi istiyoruz. Hocalarımız mahallelerimizi zaman zaman ziyaret edecekler ve sizleri bilgilendirecekler. Ayrıca sizlerden de bilgi alacaklar. Sizlerden bu konuda destek bekliyoruz." diye konuştu.

Toplantıda Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, araştırma çalışmaları için yaptıkları ve yapacakları destekleri anlattı.

Kaymakamlık, belediye ve AYBÜ'den oluşan üç kurumun ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmaların önemine işaret eden başkan Demirbaş, çalışmaların uygun bir şekilde projelendirilip kültür turizmine kazandırılacağını kaydetti.

İlçedeki herkesten yapılacak çalışmaya destek vermesini isteyen Demirbaş, "Bu savaş tarihimizde önemli bir dönüm noktası. Tarih kitaplarında okuduk ama bilimsel anlamda bölgenin taranması ve oradaki tarihin ortaya çıkarılması ilk defa yapılacak. Bu çalışma bölgemize hem tarihsel hem de turizm anlamında önemli bir değer kazandıracağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Daha sonra konuşan arkeolog Prof. Dr. Bahattin Çelik, devam eden yüzey araştırmaları hakkında konuştu.

Ayrıca konuşmacılardan Prof. Dr. Sıddık Çalık ise, çalışmaların sağlıklı bir şekilde sürmesi için mahalle muhtarlarının desteğinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Toplantıda mahallelerde yapılacak ziyaretler ve araştırmaların işleyişi hakkında da mahalle muhtarlarına detaylı bilgi verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk'ta muhtarlar Ankara Savaşı yüzey araştırma projesi hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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