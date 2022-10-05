Akkuzulu domatesinde 20 bin ton rekolte elde edildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde üretilen Akkuzulu domatesi rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürdü.

İlçede ağustos ayında başlayan domates hasadı sona erdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cengiz Akbayrak, AA muhabirine, Ankara'nın domates üretiminin önemli bir kısmının Çubuk ilçesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Özelliklede ilçeye bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde yoğun olarak domates ekimi yapıldığını dile getiren Akbayrak, bu yıl yaklaşık 4 bin 600 dekar alanda 20 bin ton üretim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Akbayrak, "İlçemiz ekonomisi için çok önemli bir ürün. Her yıl binlerce insanımıza ekmek kapısı oluyor. Kimi üretimini kimi de satışını yapıyor." diye konuştu.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de belediyenin yüzde 100 hibeli fide desteğinin üreticiye adeta can suyu olduğunu belirterek, üreticilerin bu destekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Üreticilerden Alim Kökmen, güzel bir sezon geçirdiklerini, verimden de memnun olduklarını dile getirdi.

Latife Kökmen de bu yıl belediyenin desteğinin kendilerine güç verdiğini belirterek, "Allah razı olsun." dedi.

Mesut Küçük ise 20 yıldır domates üretimi yaptığını, bu sezon yaklaşık 60 ton domates hasadı elde ettiğini dile getirerek, "Allah bin bereket versin, gayet güzeldi. Emek verirsen karşılığını alıyorsun. Ürettiğimiz domates tarladan direkt müşterinin sofrasına gidiyor. Belediyeden de Allah razı olsun, üreticiye yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

72 yaşında domates üretimini sürdüren Gülser Yüce, eşinin de 80 yaşında olduğunu, domates üretimini severek sürdürdüklerini kaydetti.