Ankara Otomobiller Çarpıştı 2 Yaralı
1 saat önce
Ankara'da trafik kazası: 2 yaralıANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kavşakta karşılaşan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara
'da trafik kazası: 2 yaralı
ANKARA, (DHA
) - ANKARA'nın Yenimahalle
ilçesinde kavşakta karşılaşan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever
Caddesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın karşısındaki kavşakta meydana geldi. 98. Cadde üzerinde ilerleyen Fukan E. yönetimindeki 34 KN 3950 plakalı otomobil ile Şehit Cem Ersever Caddesi'nde Ulus
yönünde ilerleyen Oktay A.'nın kullandığı 06 EE 206 plakalı otomobil, iki caddenin birleşiminde çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, iki otomobilde de hasar oluştu. Yaralı sürücüler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis
ekipleri, bir şeridi araç geçişine kapanan kavşakta trafik önlemi aldı
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:15 Kaynak: DHA
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