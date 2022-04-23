Ankara Üniversitesi'nde 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi'nde 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 14:37
Ankara Üniversitesi'nde 23 Nisan coşkusu

ANKARA Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

ANKARA Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Beşevler 10'uncu yıl Yerleşkesindeki program, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okullarından kalabalık bir öğrenci ve veli grubunun katıldığı Ulusal Egemenlik Korteji ile başladı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın ellerinde bayraklarla en önde yer aldığı kortej, okul bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde Fen Fakültesi önünden Güneş Meydanı'na kadar sürdü. Kortej, meydanda toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Sunuculuğunu öğrencilerin yaptığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sergilenen halk oyunları, çeşitli dans gösterileri ve oratoryo ile devam etti. Programda öğrenciler, birbirinden güzel şiirler, şarkılar ve marşlar seslendirdi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

'ARMAĞAN EDİLEN TEK BAYRAM'

Rektör Ünüvar, 2 yıl aradan sonra da olsa Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 23 Nisan'ın tarihimizdeki en önemli günlerden biri olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Tam 102 yıl önce, 23 Nisan 1920'de büyük bir muharebeden büyük bir zaferle çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milleti, Türkiye Büyük

Millet Meclisi'ni (TBMM) kurdu. TBMM, millet iradesinin en yüksek noktada tecelli ettiği mekandır. Aynı zamanda 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bir bayramdır. Hatta şu anda dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. O sebeple hem bayramın coşkusunu hem de bize emanet edilen vatanın sevgisini yüreklerimizde taşıyoruz" dedi.

Ünüvar, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ve önemli ülkesi olduğuna da dikkat çekerek, şunları söyledi:

"TBMM'ye yönelik hareketler sadece 100 yıl öncesinde kalmış değil. Daha bundan 6 yıl önce, 15 Temmuz 2016'da yine büyük bir hain saldırıya muhatap oldu. Ama halkımız sokaklarda, milletvekilleri de Mecliste TBMM'yi korudu. Çünkü o Meclis ona atasından emanetti. Çok şükür ki bugün özgür bayrağımızın altında yaşamaya devam ediyoruz. Onun için bugünlerin kıymetini iyi bilmek lazım. O kıymeti sadece sözle değil, aynı zamanda bilimle, fenle bileceğiz. O sebeple ANKÜ Okulları'nın eğitim seviyesini daima yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar bizim bayrağımızı aldıkları noktadan daha ileriye taşıyacaklar. Ben bu vesileyle hem Ankara Üniversitesi bayrağını hem de Türk bayrağını en yukarıda taşımak umuduyla hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

GÜVERCİNLER GÖĞE BIRAKILDI

Konuşmaların ardından öğrenciler, Rektör Ünüvar'a, kendi yaptıkları Ankara Üniversitesi'nin simgesi Güneş Kursu tablosunu hediye etti. Ardından Rektör Ünüvar ve öğrenciler, dostluk, kardeşlik ve barış dilekleriyle beyaz güvercinleri göğe bıraktı. Tören sonunda öğrenciler, marşlar söyleyerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

REKTÖRLÜK KOLTUĞUNU DEVRETTİ

Öte yandan, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektörlük koltuğunu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ANKÜ Okulları 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Yılmaz'a devretti. Yılmaz, görevi devraldıktan sonra rektör yardımcıları, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı ve ANKÜ Okulları yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rektör Yılmaz, daha fazla bilimsel çalışmanın yanı sıra bilişim, resim, müzik gibi alanlarda sosyal etkinliklerin sayısının artırılması talimatını verdi. Makam koltuğuna oturup, elektronik imza ile gelen yazıları inceleyen Yılmaz, diğer makamlarla önemli telefon görüşmeleri de gerçekleştirdi. Ünüvar, anı fotoğrafı çektirdiği Yılmaz'a günün anısına çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti.


Ankara Üniversitesi'nde 23 Nisan coşkusu
Ankara Üniversitesi'nde 23 Nisan coşkusu
Ankara Üniversitesi'nde 23 Nisan coşkusu
Ankara Üniversitesi'nde 23 Nisan coşkusu
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Kaynak: DHA

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