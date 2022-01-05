Ankara Valiliği 2021 Uluslararası Bilim, Sanat, Spor Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Uluslararası yarışmalarda başarı kazanan öğrencilere Ankara Valiliğince verilen "2021 Uluslararası Bilim, Sanat, Spor Ödülleri" törenle takdim edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, MEB Şura Salonu'ndaki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda beşeri sermayesini keşfetmesi ve buna uygun olarak onları yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, "Kimisi akademik anlamda, kimisi sportif anlamda, kimisi sanat dalında çok başarılı olabilir. Onun için bu kabiliyetlerin ortaya çıkarılması bu milletin her bir ferdi için gerekli." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ise gençlere yapılan yatırımın geleceğin inşası için birer teminat olduğunu dile getirerek, okullarda eğitim faaliyetleriyle birlikte sanat ve spor faaliyetlerine ağırlık verilmesi konusunda çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Fatsa, "Hepimizin görevi sizlere hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz alanlar sunmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere ödülleri verildi.

Halterde Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası birincisi Yasin Erdoğan, ikincisi Emre Öztürk ve üçüncüsü Mustafa Erdoğan ödüllerini Ankara Valisi Vasip Şahin ve Milli Halterci Halil Mutlu'dan aldı.

Yüzmede derece yapan Ekin Nazlı Okudur, Mehmet Kaan Naçacı, Duru Tanrıverdi'ye ödüllerini Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı; kick boksta Avrupa üçüncüsü Muharrem Öcal ve Murat Orçun, Avrupa Kupası ikincisi Koray Yağmur, İbrahim Türkoğlu, birinciler Mustafa Soner Kılınç, Batuhan Ünal, Melis Nazlıcan Talu ve Gizem Özkan'a ise ödüllerini Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz verdi.

Tekvandoda Uluslararası Türkiye Turnuvası ikincisi Can Tuna Ünver, Avrupa Şampiyonası ikincisi Berke Erbulut ve birincisi Buğra Murat Şafak ödüllerini İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul'dan aldı.

Teniste Lara Eroğlu, buz pateninde Defne Ulutaş, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası üçüncüsü Filiz Işık ve Refik Kartal ile Avrupa Paralimpik Atletizm Şampiyonası'nda birkaç dalda başarı gösteren Havva Elmalı da ödül kazandı.