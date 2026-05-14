Ankara’da Doğubayazıtlıların güçlü birlikteliği: BAY-DER kuruldu

14.05.2026 15:51
Ankara’da yaşayan Doğubayazıtlıların uzun süredir gündeminde olan dernekleşme süreci tamamlandı. Ankara Doğubayazıtlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (Ankara BAY-DER), resmi kuruluş işlemlerinin ardından faaliyetlerine başladı. Dernek, hemşehriler arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Başkentte yaşayan Doğubayazıtlıların birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla kurulan Ankara Doğubayazıtlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (Ankara BAY-DER), resmi kuruluş sürecini tamamladı. 6 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda hazırlanan kuruluş evrakları, 11 Mayıs 2026 tarihinde Ankara Valiliği’ne teslim edilerek dernek resmen faaliyetlerine başladı. Kuruluş haberi, Ankara’da yaşayan Doğubayazıtlı hemşehriler arasında memnuniyetle karşılandı.

ANKARA’DA DOĞUBAYAZITLILAR ARTIK KURUMSAL ÇATI ALTINDA BULUŞACAK

Ankara BAY-DER’in kurulmasıyla birlikte başkentte yaşayan Doğubayazıtlıların ortak bir çatı altında buluşması hedefleniyor. Uzun yıllardır Ankara’da yaşayan hemşehrilerin ihtiyaç duyduğu dayanışma ortamının artık kurumsal bir kimlik kazandığı belirtilirken, derneğin sosyal, kültürel ve toplumsal alanlarda önemli çalışmalar yürütmesi planlanıyor.

Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından 12 Mayıs 2026 tarihinde ilk Kurucular Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan görev dağılımında Zulmat Taşdemir başkanlığa seçilirken, Barış Tanrıkulu başkan yardımcısı, Ezgi Arıcı Koran sayman ve İlhan Kaya genel sekreter olarak görevlendirildi. Yönetim kurulunun kısa süre içerisinde gerekli görevlendirmeleri yaparak çalışmalarına başladığı ifade edildi.

“BİRLİKTE GÜÇLENECEĞİZ”

Derneğin kuruluşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yardımcısı Barış Tanrıkulu, Ankara’da yaşayan Doğubayazıtlıların artık resmi bir muhatap kuruma sahip olduğunu söyledi. Derneğin kapılarının tüm hemşehrilere açık olduğunu belirten Tanrıkulu, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Tanrıkulu açıklamasında, “Kapımız her Doğubayazıtlı hemşehrimize açıktır. Birleştikçe güçleneceğimize inanıyoruz. Gücümüz yettiğince memleketimizin ve hemşehrilerimizin sorunlarının ilgili mercilerde görünür olması ve çözüm üretilmesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca Doğubayazıt’ın kültürel, sosyal ve tarihi değerlerinin daha güçlü tanıtılması adına çeşitli projeler üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Ankara’da yaşayan tüm Doğubayazıtlılara çağrıda bulunan Tanrıkulu, hemşehrileri derneğe üye olmaya ve birlikteliğe destek vermeye davet etti. Ankara BAY-DER’in, başkentte yaşayan Doğubayazıtlılar arasında dayanışmayı artırmasının yanı sıra memleket adına ortak bir ses oluşturması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
